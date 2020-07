Die Chronologie erschien erstmals am 15. Juni 2016 16. Juni 1996 : Noël Martin ist mit zwei Arbeitskollegen zusammen in seinem Auto unterwegs. Der britische Bauunternehmer, gebürtig aus Jamaika, hat einen Auftrag in Mahlow, einer Gemeinde im Landkreis Teltow-Fläming, gleich hinter der südlichen Berliner Stadtgrenze. Am Bahnhof hält er an um zu telefonieren. Er wird von einer Gruppe Rechtsradikaler angepöbelt. Zwei von ihnen klauen ein Auto und verfolgen ihn. Der 24-jährige Mario P. sitzt am Steuer, der 17-jährige Sandro R. wirft schließlich einen schweren Stein auf Martins Auto. Der verliert die Kontrolle über sein Auto und rast gegen einen Baum. Seit diesem Tag ist Noël Martin vom Hals an querschnittsgelähmt.

Im April 2000 stirbt Jacqueline an einer Krebserkrankung. Kurz vor ihrem Tod haben sie sich noch an ihrem Krankenbett das Ja-Wort gegeben, nach 18 Jahren als unverheiratetes Paar. "Wir hatten nach der Trauung 36 Sekunden zusammen. Dann ist sie ins Koma gefallen", wird Martin dem "Spiegel" einige Jahre später über diesen Tag erzählen. "Ich vermisse sie jeden Tag."

2006 kündigt Martin seinen Freitod an: Mit der Unterstützung der Sterbehilfeorganisation Dignitas wolle er am 23. Juli 2007, seinem 48. Geburtstag, aus dem Leben scheiden. Auch in seiner Autobiographie "Nenn es: mein Leben", die im April 2007 erscheint, bekräftigt er sein Vorhaben.

Doch dazu kommt es nicht. Martin reist nicht in die Schweiz. Als einen Grund dafür nennt er 2016 im rbb-Interview seine karitative Arbeit. Seit 2002 finden, gefördert vom Noël-und-Jacqueline-Martin-Fonds (beziehungsweise seit 2008 von der Noël-und-Jacqueline-Martin-Stiftung), Schüleraustauschfahrten zwischen Mahlow und Umgebung und Birmingham statt.

In den folgenden drei Jahren muss Martin drei weitere Schicksalsschläge hinnehmen: 2012 wird er in seinem Haus in Birmingham Opfer eines Raubüberfalls. 2013 stirbt seine enge Vertraute Robin Herrnfeld bei einem Bootsunfall. 2014 erleidet er einen Herzinfarkt. Er leidet seither unter Gedächtnisverlust und ist gesundheitlich noch schwerer angeschlagen.



Am 14. Juli 2020 stirbt Martin in einem Krankenhaus seiner Heimatstadt Birmingham.