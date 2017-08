Ein Punkkonzert in Berlin hat in der Nacht zu Montag für einen größeren Polizeieinsatz mit rund 130 Beamten gesorgt. "Wir sind von Nachbarn eines linken Szene-Objekts in die Köpenicker Straße gerufen worden. Die Anwohner hatten sich in der Nacht wegen der zu lauten Musik beschwert", sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen.