Bei einem Gedenkgottesdienst in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) soll am Freitagabend an die Frau erinnert werden, die in der vergangenen Woche ermordet wurde. Das Gedenken beginnt um 18.00 Uhr in der Kirche des Ortsteils Alt Ruppin, wo die 61-Jährige gelebt hatte. Ortsvorsteherin Heidemarie Ahlers sagte dem rbb, dass sie mit vielen Trauernden rechne. Nach dem Gottesdienst soll es einen Gedenkzug zum Haus des Opfers geben.