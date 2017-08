Zwei Jahre stand der Zwinger am Märkischen Museum leer. Jetzt hat das frühere Bärengehege eine neue Bestimmung: Der Senat macht die frühere Heimat von Maxi und Schnute zu einem Ausstellungsort.

Nach zwei Jahren Leerstand eröffnet der Bärenzwinger in Berlin-Mitte am 1. September als neuer Kulturstandort. Zwei Jahre lang werden dort verschiedene Ausstellungen zu sehen sein, wie das Bezirksamt Mitte am Freitag bekanntgab. Im Zentrum der Ausstellungen stehen Projekte, die sich sowohl mit der Geschichte des ehemaligen Bärengeheges als auch mit aktuellen Themen der Stadtkultur auseinandersetzen. Der Start steht unter dem Titel "Baer Witness" - präsentiert wird ein Musikvideo, das im Gehege gedreht wurde.