Landesweit laden am Samstag brandenburgische Gruppen des Naturschutzbundes (NABU) zu Veranstaltungen ein, um Fledermäuse aus nächster Nähe kennenzulernen. In Brandenburg wurden bisher 18 Arten der Flugakrobaten nachgewiesen. "Fledermäuse sind die am meisten gefährdeten Säugetiere Europas und stehen unter strengem gesetzlichen Schutz", sagt NABU-Landesgeschäftsführerin Christiane Schröder. Sie benötigten geeignete Quartiere und auch Nahrung, die fast ausschließlich aus Insekten bestehe. Darauf weist die jährlich Ende August stattfindende "Batnight" nun bereits seit über 20 Jahren hin.

In Brandenburg beteiligt sich in diesem Jahr auch das Landesamt für Umwelt, es bietet Veranstaltungen unter anderem in Schwedt, Angermünde, Potsdam oder Bad Freienwalde an. Beispielsweise in Karwe (Altfriesack im Landkreis Ostprignitz-Ruppin) startet am Samstagabend ab 20.30 Uhr eine Infoveranstaltung an der Fischerhütte am Teich 10. Dabei sollen mithilfe von Detektoren und Fledermausnetzen Fledermäuse beobachtet werden, Taschenlampen sollen mitgebracht werden. Auch ein Wissensquiz und Schminkaktionen für Kinder sind geplant.