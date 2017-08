An einer Berliner Tankstelle hat sich am Donnerstagmittag ein Auto selbstständig gemacht und ein Ehepaar erfasst.

Die beiden 68-Jährigen seien gerade dabei gewesen, an der Tankstelle in der Rudower Straße in ihrem Wagen staubzusaugen, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine 61-jährige Frau hatte zuvor ebenfalls ihren Wagen an der Tankstelle abgestellt und begonnen, das Auto innen zu reinigen.

Um den Fahrzeuginnenraum besser aussaugen zu können, war sie nach eigenen Angaben in ihr Fahrzeug gestiegen und hatte den Motor gestartet.