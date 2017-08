Berlin ist in vielen Dingen Spitzenreiter – darunter auch bei Angriffen mit Laserpointern auf Flugzeuge. In den ersten sieben Monaten gab es zwölf solcher gefährlichen Attacken auf die Piloten. Fast alle fanden rund um den Flughafen Tegel statt.

In keiner anderen Region Deutschlands werden Flugzeugpiloten so häufig von Laserpointern geblendet wie in Berlin.



In den ersten sieben Monaten des Jahres kam es zu zwölf gemeldeten Fällen, die meisten davon rund um den Flughafen Tegel, wie das Luftfahrt-Bundesamt in Braunschweig am Dienstag bekannt gab. Das sind statistisch gesehen fast zwei Angriffe im Monat.