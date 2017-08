Rund dreieinhalb Monate nach Schüssen auf ein Café in Berlin-Wedding hat die Polizei am Mittwoch Wohnungen und ein Lokal durchsucht. Die Beamten suchten bei mutmaßlichen Unterstützern der Tatverdächtigen nach den Waffen und weiteren Beweismitteln, wie die Polizei mitteilte.

Am 10. Mai hatten mehrere Männer auf ein Café in der Groninger Straße geschossen. Die Täter konnten anschließend mit mehreren Fahrzeugen vom Tatort flüchten. Inzwischen sind fünf Männer zwischen 23 und 33 Jahren verhaftet worden, sie sitzen wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Hintergründe in der organisierten Kriminalität zu sehen sind. Die Polizei hatte offiziell bestätigt, dass es sich bei der Schießerei um eine Auseinandersetzung zwischen verfeindeten Rockerbanden handelte.

Sendung: Abendschau, 30.08.2017, 19.30 Uhr