Entgegen dem bundesweiten Trend steigt die Zahl der Alkoholvergiftungen bei Jugendlichen in Berlin nach Einschätzung der Caritas an. Wie der Wohlfahrtsverband des Erzbistums Berlin am Donnerstag mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 233 Kinder und Jugendliche mit akuter Alkoholvergiftung während ihres klinischen Aufenthaltes an das Caritas-Frühinterventionsprojekt "HaLT" vermittelt. Im ersten Halbjahr 2017 berieten die Projektarbeiter bereits 138 Betroffene zwischen 11 und 17 Jahren, darunter mehr Mädchen als Jungen.