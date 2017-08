Polizeisprecher Thomas Neuendorf sagte dem rbb Mitte August, nur rund zehn Prozent der Bewerber seien geeignet; viele scheiterten bereits in der ersten Stufe beim Online-Test. Andere Gründe seien mangelnde körperliche Fitness oder ungenügende Rechtschreibkenntnisse. "Diese Durchfallquote haben wir in den letzten Jahren immer in dieser Größenordnung", sagte er dem rbb-Inforadio.

Im vergangenen Jahr habe es insgesamt 18.000 Bewerbungen gegeben. In diesem Jahr sei man bisher bei 6.000 Bewerbungen.