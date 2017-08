Auf einem Firmengelände in der Straße Am Juliusturm in Berlin-Haselhorst ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Das twitterte die Polizei. Momentan seien Spezialisten des Landeskriminalamts vor Ort, um die Bombe zu untersuchen. Die Straße Am Juliusturm führt auch am Veranstaltungsgelände Zitadelle Spandau vorbei.