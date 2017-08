Damit die Brücke aber erst noch einmal durchhält, wurden vor einem Monat erste Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Ein Teil der Fahrbahn wurde saniert - lange Staus auf dem Abschnitt waren die Folge. Eigentlich sollte die Brücke bis zum 3. September nur eingeschränkt befahrbar sein. Doch dann die Überraschung: Die Bauarbeiten konnten frühzeitig beendet werden. Seit Sonntagmorgen - zwei Wochen vor der geplanten Öffnung - ist die Brücke wieder komplett befahrbar. Und das in Berlin, Stadt der unendlichen Baustellen.

Es ist der am drittmeisten befahrene Autobahnabschnitt Deutschlands - die Rudolf-Wissell-Brücke im Nordwesten Berlins. Täglich brettern 180.000 Autos über die Brücke, die die Stadtautobahn A100 über die Spree führt. Für diese extrem hohe Belastung war die Brücke nie ausgelegt. In ein paar Jahren muss sie deshalb ganz neu gebaut werden.

Ganz überraschend kam das frühzeitige Bauende dann aber wohl nicht. Ein bisschen Glück war dabei - die Brücke war nicht ganz so kaputt wie angenommen - außerdem konnten verschiedene Arbeitsschritte in einem Aufwasch erledigt werden. Die Bundesbaugesellschaft Deges bot den Baufirmen im Auftrag des Senats aber auch einen finanziellen Anreiz, durch die Bonus-Malus-Regelung. Diese besagt: Werden die Bauarbeiten früher als geplant fertig, dann erhalten die Baufirmen eine Prämie ausgezahlt - eine Beschleunigungsvergütung. Sollten sie länger brauchen als vereinbart, wäre eine Strafzahlung fällig. 40 Arbeiter schufteten Tag und Nacht, sogar an Wochenenden auf der Baustelle. Die Bauzeit verkürzte sich um zwei Wochen.

Wie hoch die Prämie für die Baufirmen letztendlich ausfiel, will die Deges nicht verraten. Für die gesamte Sanierung der Rudolf-Wissell-Brücke sind sieben Millionen Euro eingeplant. Laut Deges-Pressesprecher Michael Zarth sind mögliche Bonuszahlungen in der Summe schon eingeplant. Laut der Senatsverwaltung für Verkehr kann eine Bonus-Summe maximal fünf Prozent der Bausumme betragen.