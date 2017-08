Beim Brand eines Einfamilienhauses in Berlin-Hermsdorf ist am Samstagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Das Feuer war im ersten Stock des Hauses in der Veltheimstraße ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Bei den Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute die Leiche des Mannes. Offenbar hielten sich keine weiteren Menschen in dem Haus auf, hieß es.

Ob es sich bei dem Toten um den 86-jährigen Bewohner des Haueses handelt, war zunächst unklar, wie die Polizei erklärte. Auch zur Brandursache konnte sie zunächst keine Angaben machen. Ein Nachbar hatte gegen 9.30 Uhr starke Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss des Hauses bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Bei dem Rettungseinsatz verletzte sich ein Feuerwehrmann am Fuß und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden. Am Nachmittag wurden noch einzelne Glutnester nachgelöscht.