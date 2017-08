Kritik an neuer Wolfsstrategie in Brandenburg

Gemeinsam sprechen sich die Verbände unter anderem für ein Wolfsmanagement in den Bundesländern, Investitionen in Schutzzäune und einen schnellen Schadensausgleich nach Wolfsattacken auf Nutztiere aus. Die Einigung umfasst aber auch den Abschuss von sogenannten Problemwölfen durch Naturschutzbehörden als letztes Mittel. "Einzelne Wölfe dürfen nicht die Akzeptanz für die ganze Art gefährden", sagte Klose.

Naturschützer, Tierfreunde und Schäfer haben sich am Donnerstag erstmals auf eine gemeinsame Strategie zum Umgang mit Wölfen in Deutschland geeinigt. "Es geht nicht mehr darum, ob das Zusammenleben mit Wölfen funktioniert, sondern wie", sagte Moritz Klose, Wildtierexperte beim Umweltschutzverband WWF.

Auf das Programm "Weidetierhaltung und Wolf in Deutschland. Eckpunkte für ein konfliktarmes Miteinander" haben sich unter anderem der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND), der Naturschutzbund Deutschland (NABU), WWF, der Bundesverband der Berufsschäfer, der Tierschutzbund und der Ökologische Jagdverband geeinigt.

Der wesentlich größere Deutsche Jagdverband ist allerdings nicht dabei. Auch der Deutsche Bauernverband war nicht an den Eckpunkten beteiligt. "Der NABU lügt", sagte Bauernbund-Geschäftsführer Reinhard Jung dem rbb. Es seien eben nicht alle wichtigen Interessenvertreter in Sachen Wolf und Weidetierhalter zusammengebracht worden. Die jetzt involvierten Parteien würden "ja nicht einmal ein Promille der Weidetierhalter" vertreten. Beim Bauernverband sei man der Meinung, problematische Wölfe müssten unkompliziert geschossen werden dürfen. "Wir müssen unsere wehrlosen Tiere an der Weide verteidigen dürfen", so Jung weiter. Der NABU spiele "heile Welt für Leute, die sich verdummen lassen".

Es sei nicht damit getan, einzelne Problemwölfe zu entnehmen und Zäune zu ziehen, hatte auch Bauernverband-Generalsekretär Krüsken zuvor der "Neuen Osnabrücker Zeitung" gesagt. "Es bedarf einer Bestandsregulierung und einer Festlegung von Gebieten, die für eine Wiederansiedlung des Wolfes nicht in Frage kommen."