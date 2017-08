Ein Bus der BVG hat am Dienstagvormittag einen Fußgänger in Berlin-Kreuzberg erfasst und dabei tödlich verletzt. Der Unfall geschah gegen 11.20 Uhr in der Rudi-Dutschke-Straße, teilte eine Polizeisprecherin rbb|24 auf Anfrage mit. Ein Bus der Linie M29 prallte frontal mit einem 69 Jahre alten Mann zusammen, die Frontscheibe wurde auf der Beifahrerseite zertrümmert. Nach Angaben der Polizei war der Mann unvermittelt auf die Straße gelaufen, der Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Durch den Aufprall wurde der Fußgänger lebensgefährlich verletzt, Rettungskräfte versuchten, ihn am Unfallort zu reanimieren. Dann wurde er in die Charité in Mitte gebracht - doch die Ärzte dort konnten ihn nicht mehr retten. Zwei Stunden nach dem Unfall verstarb der Mann. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Die Rudi-Dutschke-Straße war zwischen Charlottenstraße und Friedrichstraße mehrere Stunden gesperrt.

Der Verkehrsclub Deutschland forderte daraufhin Verbesserungen für Fußgänger in Berlin, um die Gefahr von Unfällen zu verringern. Nötig seien geringe Abstände zwischen Querungshilfen wie Ampeln, Zebrastreifen oder Mittelinseln, sagte Heiner von Marschall, Landesvorstandsmitglied des VCD Nordost, am Dienstagabend im rbb. Außerdem müssten die Ampelphasen für Fußgänger lang genug sein.



In den vergangenen Tagen sind in Berlin mehrere Fußgänger bei Unfällen schwer verletzt worden.