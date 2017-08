Tödlicher Verkehrsunfall in Cottbus

In der Cottbuser Innenstadt ist am Mittwochmorgen eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben übersah ein LKW-Fahrer die 29-Jährige beim Rechtsabbiegen und stieß mit ihr zusammen. Die Frau starb noch am Unfallort.

Der 23 Jahre alte Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Warum er die Radfahrerin übersehen hat, wird derzeit untersucht.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es an der Karl-Liebknecht/Ecke Waisenstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Sendung: Inforadio, 23.08.2017, 11.20 Uhr