Seit fast 80 Jahren lebt Helga Bach in ihrer Wohnung in der Grellstraße im Prenzlauer Berg. Hier hat sie NS-Zeit, DDR und Wende erlebt. Doch nun soll saniert werden, die Miete wird teurer. Seither hat die 83-Jährige schlaflose Nächte. Von Wolf Siebert

Weil ihre Wohnung in einem Milieuschutzgebiet liegt, hat das Bezirksamt mit dem Eigentümer eine Sanierungsvereinbarung geschlossen. Das Ziel: Alle, die bleiben wollen, sollen auch bleiben können. Doch Helga Bach ist misstrauisch: Kann sie sich die Miete auch künftig leisten? Man höre ja so viel Schlechtes, "gerade über Deutsche Wohnen".

Die Deutsche Wohnen ist mit 110.000 Wohnungen Berlins größter privater Vermieter. Sie agiere "renditeorientiert und knallhart auf Kosten der Mieter", sagt der Mieterverein.



Das Berliner Hauptquartier der Deutsche Wohnen in Schmargendorf: Security, Sicherheitsschranken, Eingangskontrolle. In der Vergangenheit habe es Drohungen gegeben, sagt Pressesprecher Marko Rosteck. Und: Die Mieter der Grellstraße müssten sich keine Sorgen machen, auch nicht während der Sanierung: "Wir bieten verschiedene Möglichkeiten an: Hotels, Pensionen, Wohnungen, die wir bereitstellen können, für ältere Mieter auch eine Kurzzeitpflege oder betreutes Wohnen. Man findet da in jedem Fall eine Lösung."