In das ehemalige Kloster Neuzelle ziehen wieder Mönche ein. Vier Zisterzienser aus einem österreichischen Stift beziehen am Wochenende das katholische Pfarrhaus - am Montag geht's los mit Stundengebeten und lateinischen Messen.

Mit dem Einzug der Mönche sollen dann wieder täglich das Stundengebet und der Zisterzienserchoral in lateinischer Sprache stattfinden. Das feierliche Chorgebet, das den Tagesablauf strukturiert, sei die wichtigste Aufgabe der Mönche, hieß es. Ab Montag gilt deshalb in der Kirche eine zusätzliche Gottesdienstordnung, die um fünf Uhr morgens mit einem Morgengebet beginnt und um 20 Uhr mit einem Nachtgebet endet.

200 Jahre nach der Verstaatlichung des Klosters Neuzelle (Oder-Spree) ziehen am Sonntag wieder vier katholische Mönche in die barocke Anlage. Sie stammen aus dem Zisterzienseorden Heiligenkreuz in Österreich. Die Mönche sollen zunächst im bisherigen katholischen Pfarrhaus im ehemaligen Abtspalast des Klosters wohnen.

Zwei Jahrhunderte lang haben in Neuzelle keine Mönche mehr gelebt. Das im 13. Jahrhundert gegründete Zisterzienser-Kloster überstand zwar die Reformation. Nachdem die Niederlausitz aber 1815 an Preußen fiel, wurde das Kloster zwei Jahre später säkularisiert. Die weitgehend erhaltene Klosteranlage südlich von Frankfurt (Oder) ist heute ein beliebtes Touristenziel.

Die Mönche wollen nach Stiftsangaben in Neuzelle auch in der Jugendseelsorge tätig werden. Einer der Zisterzienser werde künftig an der katholischen Grundschule als Lehrer eingesetzt, sagte Pfarrer Martin Groß von der evangelischen Kirchengemeinde.

Am Reformationstag am 31. Oktober, Höhepunkt des 500. Reformationsjubiläums in diesem Jahr, soll in der evangelischen Kirche von Neuzelle mit den katholischen Mönchen ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert werden. Dabei werde erstmals ein Zisterziensermönch von der Kanzel der evangelischen Kirche predigen, sagte Groß.