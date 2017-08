Die Berliner Polizei sucht dringend nach Ersthelfern: Sie hatten in Marzahn-Hellersdorf einem Mann geholfen, der plötzlich zusammengebrochen war. Wie sich herausstellte, hat der Mann Hepatits C. Einen ähnlichen Fall hatte es gerade erst im Regionalzug RE 1 gegeben.

Eine Person habe sich nach Polizeiangaben bereits gemeldet - zwei bis drei weitere Helfer, darunter eine Frau, sollten sich umgehend auf der Wache in dem betreffenden Polizeiabschnitt melden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo bekannt wurde, dass er mit dem Virus Hepatitis C infiziert ist. Nun besteht für die Ersthelfer die Gefahr, dass sie sich bei dem 42-Jährigen angesteckt haben könnten.

Nach einem Rettungseinsatz in der Nacht zu Samstag in Marzahn-Hellersdorf sucht die Polizei Berlin nach mehreren Ersthelfern. Sie hatten an der Kreuzung Blumberger Damm, Ecke Bärensteinstraße einem 42-jährigen Mann geholfen, der nach Zeugenaussagen beim Überqueren der Straße plötzlich zusammengebrochen war.

Erst vor wenigen Tagen hatte es einen ähnlichen Fall in Brandenburg gegeben: Im Regionalzug RE1 zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) hatte am Donnerstag ein Mann sein Bewusstsein verloren - zwei Frauen leisteten erste Hilfe. Der Mann verstarb wenige Stunden später in einem Krankenhaus. Wie sich herausstellte, hatte der Mann sowohl Hepatits B und C.

Nach einem Aufruf der Brandenburger Polizei meldeten sich die beiden Ersthelferinnen bei der Polizei. Nun müssen sie sich ärztlich untersuchen lassen, um herauszufinden, ob sie sich mit dem Virus angesteckt haben.