Nach einem Notfall im RE1 sucht die Brandenburger Polizei die Passagiere, die im Zug erste Hilfe geleistet haben. Sie versuchten offenbar einem Mann zu helfen, der mit Hepatitis infiziert war.

Der Mann war laut Polizei gegen Mittag im RE1 auf der Strecke Berlin Richtung Frankfurt (Oder) an der Haltestation Erkner zusammengesackt und hatte das Bewusstsein verloren. Zwei Frauen hätten versucht, den Mann bis zum Eintreffen eines Notarztes zu reanimieren - und hätten sich dann aber entfernt.



Der 55-Jährige verstarb trotz weiterer Bemühungen der Rettungskräfte. Laut Polizei war er mit dem Virus Hepatitis B und C infiziert. Die Polizei Brandenburg bat am Abend daher die zwei Ersthelferinnen und weitere Mitreisende, die im Körperkontakt mit dem Mann standen, einen Arzt aufzusuchen und sich bei der Polizei in Fürstenwalde zu melden.