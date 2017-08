Auf der Autobahn 12 bei Fürstenwalde ist ein Laster mit Gefahrgut verunglückt. Er kam von der Fahrbahn ab und kippte am Straßenrand um. Für die Bergung war die A12 stundenlang in eine Richtung gesperrt.

Auf der A12 bei Fürstenwalde ist am Freitagabend ein Transporter mit Gefahrengut verunglückt. Die Autobahn wurde für die Bergungsarbeiten in Richtung Frankfurt (Oder) zwischen Friedersdorf und Fürstenwalde-West stundenlang gesperrt - inzwischen ist die Straße wieder frei.



Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Fahrer des russischen Sattelzuges die Kontrolle über den LKW verloren. Der Laster rutschte in den Straßengraben und kippte um. Der Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Den Frachtpapieren zufolge hatte das Fahrzeug unter anderem 600 Kilogramm umweltgefährdende sowie 100 Kilogramm entzündliche und ätzende Stoffe geladen. Genaue Angaben zu den Produkten gab es nicht. Gefährliche Stoffe wurden nach Polizeiangaben nicht freigesetzt, gesundheitliche Gefahren bestanden nicht.



Sendung: Inforadio, Nachrichten, 26.08.2017, 7.00 Uhr