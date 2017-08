Audio: Antenne Brandenburg | 24.08.2017 | Ronald Schleif

Sechs Menschen in Ahrensfelde leicht verletzt - 300 Hotelgäste bei Großbrand in Sicherheit gebracht

24.08.17 | 08:03 Uhr

Bei einem Brand in einem Hotel in Ahrensfelde sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Für rund 150 Hotelgäste endete die Nacht in der Notunterkunft statt im Hotelzimmer. Das Feuer brach wohl in einem der Hotelzimmer aus.

Bei einem Großbrand in einem Hotel in Ahrensfelde (Barnim) sind sechs Menschen durch Rauchvergiftungen leicht verletzt worden. Hunderte Menschen mussten das Hotel am Mittwochabend verlassen. "Das Feuer war in einem Hotelzimmer im dritten Stock ausgebrochen und hatte sich dann bis ins ausgebaute Dachgeschoss durchgefressen", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Rund 300 Hotelgäste seien in Sicherheit gebracht worden. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus.



Rund 150 Hotelgäste kamen in Kita unter

Das Dachgeschoss stand demnach in Vollbrand. Die Gemeinde habe in der Nacht eine Notunterkunft in einem Kindergarten in Blumberg zur Verfügung gestellt. 147 Menschen hätten das Angebot angenommen, die restlichen Gäste seien mit eigenen Autos abgereist. Die Feuerwehr war am Morgen noch vor Ort. Sechs Menschen seien durch Rauchgas leicht verletzt worden, sie wurden von Rettungskräften vor Ort ambulant behandelt.

Brandursache noch unklar

Die Feuerwehr gehe nun davon aus, dass das viergeschossige Gebäude leer sei. Rund 150 Einsatzkräfte waren zwischenzeitlich im Einsatz, um den Brand zu löschen. "Es flammen immer wieder noch einzelne Brandstellen auf", sagte der Polizeisprecher. Für die Löscharbeiten seien bereits Dachziegel entfernt worden. "Die Ursache für das Feuer ist noch unklar", so der Sprecher weiter. "Die Kriminalpolizei ist vor Ort und vernimmt die Gäste des Zimmers, wo der Brand ausgebrochen war. Wenn das Feuer gelöscht und der Brandort abgekühlt ist, werden Kriminaltechniker das Gebäude untersuchen."

Feuerwehr konnte in der Nacht nicht alle Zimmer betreten

Das Hotel ist rund 20 Jahre alt und hat drei Stockwerke sowie ein voll ausgebautes Dachgeschoss. Die Feuerwehr habe in der Nacht nicht alle Zimmer im Dachgeschoss betreten können, weil der Brand dort bereits zu stark war.