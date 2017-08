Hauswände in Schulzendorf eingestürzt

Familie muss in Notunterkunft

Zwei Außenwände eines Einfamilienhauses sind am späten Dienstagabend in Schulzendorf eingestürzt. Ein Sprecher der Polizeiinspektion Dahme-Spreewald sagte, das Fundament sei dort für Trockenlegungsarbeiten ausgegraben worden. Durch den Druck des Hauses seien dann vermutlich die Wände eingestürzt. "Ein trauriger Moment für die Familie. Die Gemeinde hat eine Notunterkunft zur Verfügung gestellt", so der Sprecher weiter.

Eine Straftat liege nicht vor, Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Daher werde die Polizei in dem Fall nicht weiter ermitteln. Die Freiwillige Feuerwehr Schulzendorf und das THW hätten in der Nacht bei Sicherungs- und Aufräumarbeiten geholfen.