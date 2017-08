Am Jakob-Kaiser-Platz

Die Flaggen-Posse am Jakob-Kaiser-Platz in Berlin-Charlottenburg hat ein Ende. Ab Donnerstag soll dort auch wieder eine Fahne des Landes Hessen wehen. Die hessische Ministerin für Bundes- und Europa-Angelegenheiten, Lucia Puttrich, hat am Mittwoch dem Bezirk ein neues Exemplar überreicht.

Die alte Fahne war abgenommen worden, weil sie verschlissen war. Daraufhin waren alle Bundesländer außer Hessen mit einer Fahne am Jakob-Kaiser-Platz vertreten. Aus Kostengründen verzichtete der Bezirk darauf ein neues Exemplar zu kaufen.

Zunächst wurde eine zweite Bremen-Flagge aufgehängt, nach Anrufen irritierter Bürger aber wieder abgenommen.