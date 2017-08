Gezerre um zurückkehrende Lenin-Statue in Potsdam

Der Eigentümer Dirk Onnen wolle die Bronzestatue des russischen Revolutionsführers und späteren Regierungschefs der Sowjetunion dem Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung stellen, hieß es weiter. Die Lenin-Statue wurde 1961 in Potsdam aufgestellt und steht seit 1987 unter Denkmalschutz. 2004 verschwand sie von ihrem Standort, der damals vom neuen Eigentümer Onnen mit Wohnungen bebaut wurde. Der Projektentwickler hatte sie den Angaben zufolge ohne Rücksprache mit der Denkmalpflege entfernt, um sie vor Vandalismus zu schützen.

Momentan steht sie in einem niedersächsischen Garten, bis zum 25. Jahrestag des Abzugs der sowjetischen Streitkräfte soll eine denkmalgeschützte Lenin-Statue nun nach Potsdam zurückkehren. Bis 2019 soll sie wieder in der Stadt sein, wo sie zu DDR-Zeiten vor dem "Haus der Offiziere" der Roten Armee stand, melden die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" und berufen sich auf das Potsdam-Museum und den Eigentümer, einen Projektentwickler aus Oldenburg.

Die Potsdamer CDU, die bereits mehrfach mit Vorstößen zur Aberkennung des Denkmalstatus gescheitert ist, versucht derzeit erneut mit einem Antrag in der Stadtverordnetenversammlung, den Lenin von der Denkmalliste streichen zu lassen. Die linksalternative Fraktion "Die Andere" ist ebenfalls mehrfach mit entgegengesetzten Anträgen gescheitert. Sie will die Statue wieder an ihrem früheren Ort oder einem anderen öffentlichen Standort aufstellen lassen.