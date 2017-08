Motorradfahrer fahren am Samstag als Demonstration durch Berlin. Von 10 Uhr bis 17 Uhr könne es daher zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen in der Stadt kommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Angemeldet seien 1.500 Teilnehmer.

Die Route führt demnach durch die Bezirke Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte sowie Neukölln. Die Abschlusskundgebung der Sternfahrt ist um 14 Uhr am Brandenburger

Tor geplant.



Die Fahrt durch Berlin bildet den Höhepunkt der seit Dienstag andauernden Sternfahrt. Zum bereits zwölften Mal demonstriert die "Biker Union" für die Rechte von Motorradfahrern. Rolf Frieling, Organisator der Sternfahrt, sagte, die bisherigen Tage seien ohne Probleme verlaufen.