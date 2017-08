Neukölln will mehr Bestattungsflächen für Muslime schaffen

Dafür sollen auf dem Lilienthalfriedhof Grabfelder mit Ausrichtung nach Mekka eingerichtet werden. Ein entsprechender Beschluss sei geplant, teilte ein Sprecher des Bezirksamts Neukölln am Donnerstag mit. Auf den acht Friedhöfen, die der Bezirk verwaltet, werden jährlich rund 1.000 Menschen beigesetzt, darunter auch viele Muslime.

In Neukölln leben rund 60.000 Menschen muslimischen Glaubens, immer mehr von ihnen möchten auch in ihrem Bezirk begraben werden. Doch der Platz für Gräber ist knapp - deshalb hat die Bezirksbürgermeisterin nun angekündigt, mehr Bestattungsflächen für Muslime schaffen zu wollen.

Auf dem Friedhof am Neuköllner Columbiadamm ist bereits ein Teil der Fläche für Verstorbene muslimischen Glaubens ausgewiesen. Doch nach dem Volksentscheid zum Erhalt des Tempelhofer Flugfeldes war klar, dass der voll belegte Friedhof nicht erweitert werden kann. Seither waren die meisten Muslime gezwungen, für Bestattungen auf den Friedhof Gatow in Spandau auszuweichen.

"Jeder, der in Neukölln lebt, soll sich auch hier bestatten lassen können – mit der Möglichkeit, dass die Familie dem Verstorbenen hier gedenken kann", sagte die Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). "Es ist ein gutes Zeichen für die Integration, dass immer mehr Menschen mit ausländischen Wurzeln auch hier in Deutschland bestattet werden wollen."

Dass es keinen komplett muslimischen Friedhof - wie etwa auch einen jüdischen - gibt, hat vor allem organisatorische Gründe. Für einen konfessionell gebundenen Friedhof muss es in der Regel einen Träger geben, der die Verwaltung und Haftung für Jahrzehnte im Voraus übernehmen kann. Aber Muslime in Deutschland haben keinen zentralen Dachverband. Deswegen werden Grabstellen, die nach Mekka ausgerichtet sind, in andere Friedhöfe integriert. Auf denen der evangelischen Gemeinde beispielsweise wurden schon immer auch Andersgläubige beerdigt.

Das Bezirksamt plant nun insgesamt acht Friedhofsfelder für bis zu 1.600 Bestattungen. Sie sollen aber nicht nur Muslimen offenstehen, sondern allen Menschen - unabhängig von der Religion. Bis 2018 könnten die neuen Grabstellen auf dem Lilienthalfriedhof bereitstehen.