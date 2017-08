Wie zwei 18-Jährige umkamen, die am Dienstag in einer Cottbuser Wohnung tot aufgefunden wurden, soll nun eine Obduktion klären. Von einem Verbrechen oder Suizid gehen die Ermittler nicht aus. Nachbarn berichten von Drogenkonsum.

Nach dem Fund von zwei toten Jugendlichen in Cottbus sollen die Leichen am Donnerstag obduziert werden. Ergebnisse sind laut Staatsanwaltschaft in zwei Tagen zu erwarten. Die Leichen der beiden 18-Jährigen waren am Dienstag in der Wohnung einer Bekannten im Stadtteil Schmellwitz gefunden worden.