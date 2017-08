18-Jährige in Cottbus starben an Medikamentenvergiftung

Vergangene Woche wurden zwei 18-Jährige tot in einer Wohnung in Cottbus gefunden. Woran die beiden gestorben sind, ist jetzt klar. Laut Obduktion starben sie an einer Medikamentenvergiftung. Rätselhaft bleibt der Fall dennoch.