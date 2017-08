Die Reparaturen hätten so lange gedauert, weil 300 Kabelverbindungen ersetzt und wieder aneinander gefügt werden mussten, sagte Bahnsprecher Burkhard Ahlert rbb|24 am Dienstag. Weil der Streckenabschnitt im Havelland für die Dauer der Reparaturarbeiten gesperrt werden musste, mussten hunderte Züge nach Hamburg und Hannover umgeleitet werde. Dies führte zu massiven Verspätungen.

Die Schäden durch Brandanschläge an der Bahnstrecke Berlin-Hannover sind vier Tage nach den Vorkomnissen behoben. Die Züge hätten keine Verspätungen mehr aufgrund dieses Problems, sagte ein Bahnsprecher am Mittwochmorgen.

Doch störungsfrei lief der Fernverkehr auch am Mittwochmorgen nicht, weil Oberleitungsstörungen am Bahnhof Spandau auftraten. Erneut mussten die Fernzüge nach Hannover und Hamburg umgeleitet werden, der Halt in Spandau entfiel, die Züge kamen zwischen 15 und 35 Minuten später an.

Auch die Regionalbahn RB14 zwischen Nauen und Schönefeld war betroffen. Sie wurde ebenfalls umgeleitet.