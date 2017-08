Isabell München Dienstag, 29.08.2017 | 12:37 Uhr

Nun, die Mutter ist nun mal durch Hinweise aus der Bevölkerung einfacher zu finden. Frau war schwanger, und hat jetzt kein Kind. Das können Nachbarn bemerken (in der Stadt leider unwahrscheinlich ...). Ob ein Mann Vater wird, sieht man ihm nicht an. Hat man die Mutter, wird auch der Vater - wenn bekannt - ermittelt, wenn möglich. Vielleicht wusste der Mann ja nicht mal, dass die Frau schwanger war etc. etc.



Also nein, das hat nichts mit Frauenfeindlichkeit und Patriarchat zu tun. Sondern einfach, dass der erfahrung nach es meistens die Mutter ist, die ihr Kind aussetzt. Natürlich auch durch Druck vom Kindsvater und/oder der Familie.