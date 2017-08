Besserwisser Berlin Mittwoch, 23.08.2017 | 00:56 Uhr

Das ist eher die altbekannte Asozialität vieler Berliner Verkehrsteilnehmer: ICH, ICH, ICH. Dass alle zehn Minuten zwei Busse, die zusammen locker zweihundert Menschen (und mehr) transportieren können, Vorrang genießen vor Menschen, die in ihrer Karre allein herumkurven, ist diesen Zeitgenossen weder verständlich noch erträglich. Also müssen nun auch die Busse Umwege fahren: Kostet mehr Zeit, kostet in vieler Hinsicht mehr Geld, aber das schert ja unsere Lenkradrowdies nicht.



Für das gleiche Geld könnte man womöglich auch jemanden hinstellen, der die Absperrung immer nur für die Busse öffnet. Aber man weiß ja: Der wäre kaum seines Lebens sicher.