Private Medizin-Akademie - Prometheus-Akademie bestellte Leichenteile in den USA

29.08.17 | 18:00 Uhr

Mitte August konfiszierte die Polizei an der privaten Prometheus-Akademie in Berlin-Tegel Leichenteile unklarer Herkunft. Woher kamen sie nur? Exklusiv im rbb packt ein ehemaliger Mitarbeiter der Akademie aus. Von Robin Avram

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln seit zwei Wochen gegen die Prometheus Akademie in Berlin-Tegel, die Vorwürfe wiegen schwer. Es geht um mehrere Verstöße in Zusammenhang mit den zahlreichen Leichenteilen, die dort am 16. August beschlagnahmt wurden. Der Leiter der Akademie, Markus W., konnte den Aufsichtsbehörden bisher keine Leichenschauscheine, keine Identitätsnachweise, keine Einwilligungserklärungen vorlegen – alles das ist vorgeschrieben. Schon mehrere Male wurden die toten Körper im Rechtsmedizinischen Institut der Charité obduziert, um die Todesursache zu klären. Woran diese rund zehn Menschen gestorben sind? Das Ergebnis steht laut Staatsanwaltschaft noch aus. Die Berliner Polizei hat zudem ein internationales Rechtshilfeersuchen an die USA gerichtet. Es geht darum, "nähere Informationen zu der Herkunft und Verbringung der Leichen, aber auch zu deren Identitäten zu erfahren", erklärt die Polizei.

Ein ehemaliger Prometheus-Mitarbeiter packt aus.

"Ich konnte es nicht länger mit meinem Gewissen vereinbaren"

Dass die Leichen aus den USA stammen, hat rbb|24 von einem ehemaligen Mitarbeiter der Prometheus-Akademie erfahren. Er will anonym bleiben, kann aber mit zahlreichen internen Dokumenten und Fotos glaubhaft machen, dass er längere Zeit dort gearbeitet hat. Mehrere Institutionen und Behörden bestätigen auf Nachfrage, dass in der Akademie vieles nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. So ist W. zum Beispiel gelernter Rettungssanitäter, aber laut Ärztekammer kein Arzt. Trotzdem fuhr er nach rbb-Informationen einen Notarzt-Wagen mit Blaulicht, obwohl er keine Genehmigung dafür hatte. Dabei ignorierte er offenbar mehrere behördliche Schreiben, die ihn aufforderten, dass Blaulicht abzumontieren, kassierte ein Bußgeld wegen Amtsanmaßung. Zudem unterschrieb er viele Dokumente mit einem Doktor-Kürzel - hat aber nur eine Ehrendoktor-Würde der rumänischen Universität Iasi vorzuweisen. Deshalb hätte er mit Dr. h.c. unterzeichnen müssen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch dazu. In den Augen des ehemaligen Mitarbeiters ist W. ein Gernegroß – milde ausgedrückt. "Ich konnte es nicht länger mit meinem Gewissen vereinbaren, was bei Prometheus vor sich ging", sagt der Mann.

Leichenteile wurden im Rollkoffer transportiert

Eine Lieferung mit Leichenteilen habe der Leiter der Akademie, Markus W., laut dem Mitarbeiter im Jahr 2016 persönlich in die Akademie gebracht – im Rollkoffer. "Es waren Arme und Beine, eine Leber und eine Niere, und es war ein Kopf mit Schulterbereich dabei." W. soll sie laut eigener Aussage von einer polnischen Universität bekommen haben. Gelagert wurden die Leichenteile demnach anfangs in einer haushaltsüblichen Kühltruhe, eingelegt in einer Flüssigkeit, die sie haltbar machen sollte. Zwei weitere Leichen-Lieferungen habe Prometheus anschließend bei einem us-amerikanischen Unternehmen bestellt. Es gibt nach rbb-Recherchen Zollpapiere, auf denen der Absender und die Bezeichung "humane Präparate" vermerkt ist. Beim Zollamt des Flughafens Frankfurt/Main ist die brisante Fracht offenbar glatt durchgegangen - trotz fehlender Genehmigungen. Der Leiter der Gesundheitsamtes Reinickendorf, Patrick Larscheid, kann sich darüber nur wundern. "Ich finde es eigenartig, dass es gelingt, einen kompletten Körper nach Deutschland zu importieren, ohne dass irgendetwas auffällt. Zumindest sollte man sich die Frage stellen, ob diese Art von Import wirklich so reibungslos passieren darf", sagt Larscheid. Er hat die Beschlagnahmung der Leichen veranlasst und betreibt nun ein Bußgeldverfahren gegen Prometheus. W. hat Widerspruch dagegen eingelegt.

Windbeutel aus der Kühltruhe, in der vorher Leichenteile lagen

Auch sonst gab es in der Akademie offenbar wenig Skrupel. Dem ehemaligen Mitarbeiter ist das am einprägsamsten deutlich geworden, als Leichenteile für einen Notarztkurs gebraucht wurden. "Sie wurden aus der Kühltruhe heraus genommen. Anschließend wurde die Truhe einmal ausgewischt, und dann wurden da Windbeutel hinein getan. Und später wurden diese Windbeutel den Teilnehmern des Kurses zum Essen vorgelegt.

Firmenschild der Prometheus-Akademie

Werbefilm für illegale Anatomiekurse weiter abrufbar

Auf der Prometheus-Homepage ist indes immer noch ein Werbefilm für den viermonatigen "Vorsemester Medizin"-Kurs abrufbar. Darin sieht man junge Frauen und Männer, gerade dem Teenager-Alter entwachsen, die in der privaten Akademie ihre Chancen für den Aufnahmetest fürs Medizinstudium verbessern wollen. Rund 4.000 Euro haben sie für den viermonatigen sogenannten Vorsemester-Kurs bezahlt, die Konkurrenz um die wenigen Studienplätze ist groß. Bei dutzenden Studenten pro Semester ein lukratives Geschäft für Prometheus. Zu sehen ist in dem Film, wie die Studenten unter Anleitung Muskelstränge freilegen und innere Organe sezieren. Dabei verbietet das Sektionsgesetz es grundsätzlich, medizinischen Laien den Zugang zu Leichen ermöglichen, sagt der Leiter des Gesundheitsamtes Larscheid. "In der Summe ist es ein Vorgang, der so nach unserer Kenntnis in Deutschland nie vorgekommen ist", meint der erfahrene Mediziner. Eine umfangreiche Anfrage des rbb zu sämtlichen Vorwürfen ließ Markus W. unbeantwortet.

Sendung: Abendschau, 29.08.2017, 19:30 Uhr