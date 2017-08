Ein Radfahrer ist in Berlin-Lichterfelde bei einem Unfall getötet worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Auslöser des Unfalls war laut Polizei eine plötzlich geöffnete Autotür.



Den Angaben zufolge hatte ein 38-Jähriger am Vormittag die Tür eines Transporters geöffnet, der in der Goerzallee in Höhe Lichterfelder Weg am rechten Fahrbahnrand parkte. Der 77 Jahre alte Radfahrer war auf dem Fahrradschutzstreifen der Goerzallee unterwegs und prallte zunächst gegen die Tür. Dann stieß er gegen einen vorbeifahrenden LKW und stürzte.



Der Radfahrer erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und starb noch am Unfallort. Der Transporterfahrer sowie der 60-jährige Lkw-Fahrer blieben unverletzt.



Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, ADFC, stieg damit die Zahl der in diesem Jahr in Berlin getöteten Radfahrer auf fünf.

