Ein Radfahrer, der in Berlin-Mitte auf dem Bürgersteig gefahren ist, ist dafür krankenhausreif geprügelt worden. Einer Gruppe von Betrunkenen habe den 36-Jährige in der Nacht zu Sonntag so heftig geschlagen und getreten, dass er mit schweren Gesichtsverletzungen stationär aufgenommen wurde.



"Zeugen gaben an, dass es gegen 1.00 Uhr an einem Kiosk in der Brückenstraße zu einer Diskussion zwischen dem 36-jährigen Radfahrer und einer siebenköpfigen Gruppe junger Männer gekommen sei", teilte die Polizei mit. "Thema soll das Radfahren auf dem Gehweg gewesen sein." Nach scharfen Worten folgten Schläge und Tritte.



Als das Opfer bewusstlos am Boden lag, flohen die Täter. Einer der Schläger wurde kurze Zeit später festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 18-Jährigen 2,5 Promille im Blut.

Sendung: rbb aktuell, 27.08.2017, 17 Uhr