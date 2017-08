Neues Fernsehprogramm des rbb startet - "Hinschauen ist wie wegschauen, nur krasser"

29.08.17 | 11:00 Uhr

"Bloß nicht langweilen", heißt der neue Slogan, mit dem das rbb Fernsehen seine neue Image-Kampagne startet - und sein neues Fernsehprogramm. Ab September wird die Primetime einer umfassenden Reform unterzogen.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg startet ab September mit einem neuen Fernsehprogramm in der Primetime. "Wir haben unser Programmangebot komplett überarbeitet und bieten ab September jeden Wochentag zur Primetime Neues an", sagte rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus. "Wo früher Wiederholungen gesendet wurden, zeigen wir Themen und Geschichten, die alle Berliner und Brandenburger angehen. Spannendes Fernsehen für die aufregendste Region Deutschlands."



Mit dem neuen Programm startet das rbb Fernsehen außerdem seine neue Image-Kampagne. Motto: "Bloß nicht langweilen". "Unser neuer Claim weist die Richtung: Ich wünsche mir den rbb insgesamt mutiger, kantiger, auffälliger, relevanter", erklärte Patricia Schlesinger, Intendantin des rbb. "Die Erneuerung des Fernsehprogramms ist ein großer Schritt in diese Richtung, aber die Reformen beim rbb gehen weiter."



Der rbb am BER

Neue Wege beschreitet der rbb mit seiner "Abendshow" am Donnerstagabend um 20.15 Uhr - ein Metropolenmagazin aus Berlin mit ironisch-satirischen Untertönen, am 7. September erstmalig on air. Im Studio A des rbb moderieren dann Britta Steffenhagen und Marco Seiffert die neue Sendung. Für die Premiere ziehen sie zunächst mal um, die erste Sendung kommt vom ewig unvollendeten Hauptstadtflughafen BER.



In Vollendung und ebenfalls neu im rbb Fernsehen: Erlebnis Geschichte. Immer dienstags um 21 Uhr zeichnet Schauspieler Urs Rechn, bekannt aus dem oscarprämierten Film "Saul fia", Erinnerungen und Schicksale von Menschen in der Region nach. Der rbb produziert die Sendung in seinen Regionalstudios in Cottbus und Frankfurt (Oder).

Regionaler, aktueller, sportlicher

Auch nach der Sommerpause eröffnet Janna Falkenstein zum Wochenstart die Fernseh-Primetime beim rbb mit dem Verbrauchermagazin 'SUPER.MARKT'. Am 11. September geht sie live aus Potsdam wieder auf Streifzüge durch die Waren- und Wirtschaftswelt.



Nach der "rbb Praxis" am Mittwoch, seit Jahren eine der erfolgreichsten Sendungen im rbb, rückt am 13.9. um 21 Uhr "Täter-Opfer-Polizei" mit einer neuen, zusätzlichen 45-Minuten-Ausgabe in den Hauptabend. Uwe Madel fahndet ebenfalls von Potsdam aus nach Schwerverbrechern und forscht nach Vermissten.



Das Programm soll zudem künftig mehr regionale, aktuelle Information am Nachmittag und mehr Sport bieten. "rbb aktuell" um 16 Uhr ist von fünf auf 15 Minuten verlängert, "rbbUM6" läuft ab sofort auch am Wochenende und damit an sieben statt bislang fünf (Vor)-Abenden.

Wissenschaft am Montag, Kultur am Sonntag

"rbb UM6" und "rbb aktuell" um 21.45 Uhr werden außerdem jeden Tag um einen moderierten Sportblock ergänzt. Hinzu kommen Sportnachrichten in "rbb aktuell" um 16 Uhr am Freitag und ein ausführlicher Sportblock in der "Abendschau" am Sonntag. Jessy Wellmer, Dietmar Teige und Dirk Jacobs bleiben die Gesichter des rbb-Sports; mit Silke Beickert kommt eine neue Kollegin hinzu.



Zusätzlich verstärkt der rbb die Sportberichterstattung im Online-Angebot von rbb|24 und weitet seine Social-Media-Aktivitäten rund um den Sport aus.



Während die Themen aus Wissenschaft und Forschung künftig am Montag um 21 Uhr laufen, steht der Sonntagabend im Zeichen von Kultur und Dokumentation: Beginnend mit dem 10. September ruft der rbb gleich nach den Spätnachrichten zum "Stilbruch" auf, es folgen Dokumentationen und Dokumentarfilme.

Neue Kampagne, neuer Unternehmensauftritt

Die neuen Formate und das neue Sendeschema im rbb Fernsehen begleitet der rbb mit einer neuen Kampagne. "Selbstironisch und mit neuen Trailern und Plakatmotiven steht die Kampagne für den rbb wie wir ihn uns wünschen: mutig und charakterstark, locker und selbstbewusst", so Intendantin Patricia Schlesinger. "Wir sind der Sender für die Hauptstadtregion, das wollen wir im Programm und auch in unserem Außenauftritt immer wieder unterstreichen."



Parallel zur Kampagne startet der rbb die Erneuerung seines gesamten Unternehmensauftritts, diese soll 2018 abgeschlossen sein.

Mehr rbb im "Ersten"

In der Entwicklungsarbeit ist außerdem ein neues Team des "Mittagsmagazins" – ab Januar 2018 bestreitet der rbb aus der Mitte Berlins die ARD-Wochen im Ersten. Ins "Erste" bringt der rbb zudem Serien-Ideen aus Berlin. Auch wird es ein erstes Angebot für den Film-Mittwoch geben.

Neue Sendungen und Formate im rbb-Fernsehen

Bereits im Frühjahr ging das neue Format SUPER.MARKT auf Sendung - das neue Verbrauchermagazin des rbb mit Moderatorin Janna Falkenstein . Nach den ersten sechs Sendungen startet die Sendung ab dem 11. September so richtig durch, immer montags ab 20:15 Uhr, gleich nach der rbb-Abendschau und der "Tagesschau".



Mit Spannung erwartet wird die "Abendshow" mit Britta Steffenhagen und Marco Seiffert , die immer donnerstags live um 20:15 Uhr laufen wird, zum ersten Mal am 7. September. Die Zuschauer erwartet dann ein buntes Gesellschaftsmagazin mit ironisch-satirischen Untertönen.



Überaus beliebt bei den rbb-Zuschauern ist die Fahndungssendung "Täter - Opfer - Polizei" - daher wurden die Sendezeiten bereits im Frühjahr ausgeweitet: Immer sonntags um 19:00 Uhr steht die Fahndung im Mittelpunkt, am Mittwoch blickt Moderator Uwe Madel dann noch einmal auf die Fälle vom Wochenende zurück.



Das Ländermagazin "rbbUM6" mit den Moderatoren Carla Kniestedt , Andrea Vannahme , Britta Elm und Christian Matthée läuft ab September an sieben statt bislang fünf (Vor-)Abenden. Die regionale Nachrichtensendung "rbbUM4" wird von fünf auf 15 Minuten verlängert.

Neu im Programm ist das historische Magazin "Erlebnis Geschichte", das als Nachfolger von "Theodor" (bisher sonntags) nun immer am Dienstagabend um 21 Uhr laufen wird. Moderator Urs Rechn wird dann Geschichte und Geschichten aus Berlin und Brandenburg sowie Schicksale und Erinnerungen von Menschen in der Region präsentieren.

