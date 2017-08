Dieser Sommer fiel ins Wasser. Er hat uns echt nass gemacht, denn er war eine sehr feuchte Angelegenheit und hat uns natürlich zurückgelassen wie die begossenen Pudel. Ein wenig weniger lyrisch formuliert: Der Sommer 2017 war in Berlin der nasseste seit Beginn der Messungen im Jahr 1881. In Berlin fielen in diesem Sommer knapp 420 Liter Regen pro Quadratmeter und damit mehr als doppelt so viel wie im langjährigen Durchschnitt, teilte der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mit. Einen großen Anteil daran hatten demnach die starken Regenfälle des Tiefs Rasmund am 29. Juni. Allein in Tegel lud das Tief mit fast 197 Litern mehr Regen ab, als sonst in einem ganzen Sommer fällt.



Trotz der extremen Regenfälle lag die Durchschnittstemperatur - auch wenn es viele als viel kälter empfanden - mit 18,8 Grad 1,1 Grad über dem langjährigen Mittel. Allerdings war die Sonne dabei nicht so oft und lange zu sehen, wie in durchschnittlichen Jahren. Die Sonne schien knapp 660 Stunden und damit vier Stunden weniger als in einem durchschnittlichen Sommer.