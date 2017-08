Audio: Inforadio | 24.08.2017 | Marie Wildermann

Am Berliner Zoo - Wie weiter nach der Gewalt in der Bahnhofsmission?

27.08.17 | 08:19 Uhr

Immer wieder werden Mitarbeiter der Bahnhofsmission am Zoo angegriffen - von den Menschen, denen sie helfen wollen. Zuletzt wurde deshalb sogar der Speisesaal für eine Woche geschlossen. Marie Wildermann hat sich umgehört, wie die Stimmung jetzt ist.

Es gibt Tage, da steht kein Polizeiwagen an der Bahnhofsmission in der Jebensstraße, am Hinterausgang des Berliner Bahnhofs Zoologischer Garten. Manchmal jedoch kommt die Polizei sogar mehrmals am Tag, dann meist mit vier oder fünf Beamten. Bei einer Schlägerei Anfang August mussten 25 Polizisten anrücken, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Eine obdachlose Frau hatte nicht, wie gewünscht, eine Jacke aus der Kleiderkammer erhalten, weil sie schon eine Jacke hatte. Daraufhin trommelte sie einige Männer zusammen, die eine Mitarbeiterin der Bahnhofsmission bedrohten und eine Schlägerei anfingen.

"Die Leute leben unter extremsten Bedingungen"

Als Konsequenz wurde eine Woche lang der Speisesaal geschlossen; die Obdachlosen bekamen das Essen durch ein Fenster gereicht, sie mussten draußen essen. Inzwischen ist der Speisesaal zu den Essenszeiten wieder geöffnet, gerade ist die erste Mittagsschicht vorbei. Einige Obdachlose sitzen noch im Saal, der wie eine schlichte Kantine aussieht, die Ehrenamtlichen in den blauen Westen räumen Geschirr in die riesigen Spülmaschinen. Angelika gehört zu den rund 150 ehrenamtlichen Helfern. Sie hat lange als Sekretärin gearbeitet und ist im Vorruhestand. Einmal in der Woche hilft sie bei der Essensausgabe in der Bahnhofsmission. "Ich habe kein Problem damit, ich weiß, dass so etwas vorkommt", sagte sie. Die Menschen in der Bahnhofsmission seien ein Spiegel der Gesellschaft für sie. "Das sind extremste Bedingungen, unter denen die Leute leben, und das vor unseren Türen. Und dann kommt es halt vor, durch ein paar Missverständnisse, ein paar Widrigkeiten, bei 30 Grad Hitze. Ist nicht schön, aber für mich nachvollziehbar."

Für einen Sicherheitsdienst fehlt das Geld

Die 19-jährige Studentin Kira ist auch regelmäßig ehrenamtlich im Einsatz. Am Tag der Übergriffe war sie nicht in der Bahnhofsmission. Zwei Tage zuvor sei die Situation relativ ruhig gewesen, sagt sie. "Mir selber macht es keine Angst, weil das hier eigentlich immer sehr gut funktioniert. Wir wissen, an wen wir uns wenden müssen, wenn wir merken, dass die Situation unruhig wird", erklärt Kira. Allerdings sei der Übergriff nachts gewesen, sie selbst mache nur die Mittagsschicht. "Ich kann mir schon vorstellen, dass das abends hier nochmal eine ganz andere Stimmung ist als zur Mittagszeit, wenn auch mehr Alkohol fließt." Die Obdachlosen selbst wollen sich dazu nicht äußern. Dieter Puhl, der Leiter der Bahnhofsmission, hat Verständnis für die Situation der Wohnungslosen. Aber er muss auch die Sicherheit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleisten. Deswegen erteilt er gewalttätigen Gästen manchmal auch Hausverbot. "Nach 25 Jahren weiß ich, dass dieses Hausverbot wichtig ist und die Struktur bringt. Aber inhaltlich bringt es uns nicht einen Millimeter weiter, weil der Mensch 14 Tage später genauso wiederkommt, wie er vorher war", so Puhl. Seit fünf Jahren frage man sich bei der Bahnhofsmission, ob Security eingesetzt werden solle. "Wir entscheiden immer wieder neu zu sagen, dass wir es nicht machen." Denn dafür fehle das Geld, meint Puhl.

Leiter wünscht sich zusätzliche Einrichtungen

Dazu komme, dass die Zahl der Wohnungslosen und Bedürftigen sich vervielfacht habe. Unter den Obdachlosen seien viele aus Osteuropa, erklärt Puhl. "Wenn in einem strengen Winter in Warschau 50 Menschen erfrieren, wenn in Moskau 100 erfrieren, dann sind das gute Gründe für obdachlose Menschen aus Warschau oder Moskau, nach Berlin zu kommen, wenn sie wissen, hier wird ihnen ein Stückchen geholfen." Die Bahnhofsmission gehört mit ihrem Hygienecenter mit Toiletten und Duschen, mit Waschmaschinen und Friseur zu den Vorzeigeeinrichtungen in Deutschland. Doch dass sich so viel am Bahnhof Zoo konzentriert, hält Puhl für keine gute Entwicklung. Über die Höchstgrenze von 700 Gästen täglich, die die Bahnhofsmission gelegentlich erreiche, wolle er nicht hinaus - "weil es gar nicht zu schaffen wäre". Puhl fordert deshalb mehrere zusätzliche kleine Einrichtungen, die über die Innenstadt verteilt sind. Der politische Wille sei da, aber es fehlen entsprechende Immobilien, meint Puhl. Er sei aber zuversichtlich, "dass der aktuelle Berliner Senat da auch noch zukünftig gestalten wird".

Gewalt entzündet sich an Kleinigkeiten

Was ebenso dringend gebraucht würde, so der Leiter der Bahnhofsmission, sei eine psychiatrische Grundversorgung für bedürftige Menschen, die sich oder andere gefährden. "Wir wissen, und da gibt es konkrete Untersuchungen: Bis zu 60 Prozent der obdachlosen Menschen sind psychisch erkrankt, 70 Prozent sind suchtmittelerkrankt", sagt Puhl. Die Menschen seien nicht nur doppelt, sondern gleich mehrfach beeinträchtigt: "Sie sind also ein wenig paranoid-schizophren, sie sind ein wenig Borderline, sie haben eine kleine offene Psychose." Viele hätten schon als Kind Ablehnung, Missbrauch oder Gewalt erfahren. Und wer keine Chance hatte, seine Probleme zu bearbeiten oder eine Verankerung im Leben zu finden, der werde leicht anfällig für Alkohol und Drogen oder löse seine Probleme, wie er sie immer gelöst habe, mit Gewalt, sagt Puhl. Oft seien es nur Kleinigkeiten, die das Fass dann zum Überlaufen bringen - wie der nicht erfüllte Wunsch nach einer Jacke.