Seit Wochen sorgen Rote Amerikanische Sumpfkrebse im Berliner Tiergarten für Aufmersamkeit. Bisher wurden sie in Ruhe gelassen, doch nun soll es ihnen an den Kragen gehen. "Wir versuchen, die Krebse zu fangen, auch wenn es schwer ist", sagte Derk Ehlert, Wildtierexperte der Umweltverwaltung, am Mittwoch.

Kürzlich gab es eine erste Fangaktion, allerdings seien die Tiere sehr schnell und versteckten sich oft, so Ehlert. Auch die Witterungsbedingungen müssten stimmen, um die Tiere zu Gesicht zu bekommen. Die gefangenen Exemplare würden fachgerecht entsorgt und zu Tierfutter verarbeitet, berichten die Zeitungen "Bild" und "B.Z." Es würden nun erstmals Kescher, Fangnetze und Fallen rund um den Neuen See eingesetzt. Es ist unbekannt, wie groß der Bestand ist. Er geht auf ausgesetzte Krebse zurück. Die Krebse waren seit Mitte August wegen des vielen Regens aus ihren Verstecken gekommen und unter anderem auf den Straßen gekrabbelt.