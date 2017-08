Detlef Berlin Mittwoch, 23.08.2017 | 10:28 Uhr

Ich bin häufig als Fußgänger unterwegs und habe dabei den Eindruck gewonnen, daß viele Autofahrer einen Fußgänger nur als Störung sehen.



Abbiegende Kraftfahrer an einer Straßenkreuzung respektieren oft nicht den querenden Fußgänger, und es wird häufig der Blinker nicht eingeschaltet.



Autofahrer fahren viel zu schnell an eine rote Ampel: ich als Fußgänger zögere dann, da ich das Gefühl habe, der Autofahrer wird die rote Ampel mißachten.



Aber auch einfachste Verkehrsregeln werden oft nicht eingehalten:



In verkehrsberuhigten Zonen (Spielstraße) wird kein Schritt-Tempo gefahren.



Autofahrer parken ihre Fahrzeuge an einer Straßenecke und behindern so die Sicht der Fußgänger und erschweren das queren der Straße.



An einer roten Ampel bringen Autofahrer ihr Fahrzeug erst nach der weißen Linie zum Stehen.



Und diese Einschränkungen meiner Freiheiten als Fußgänger und Mensch sind noch nicht genug:



Ich muß die Abgase einatmen und ich muß den Lärm ertragen.