Nach dem tödlichen Zusammenstoß eines Autofahrers in Potsdam-Mittelmark mit zwei Watussi-Rindern, ermittelt die Polizei intern. Zeugen hatten über den Notruf gemeldet, dass die Tiere auf der Straße unterwegs waren. Die Polizei rückte aber nicht aus.

Nach dem tödlichen Unfall in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark), der von zwei ausgebrochenen Watussi-Rindern verursacht wurde, laufen interne Polizeiermittlungen. Es solle geklärt werden, warum trotz zweier Notrufe am Dienstagmorgen keine Einsatzfahrzeuge losgeschickt wurden, sagte Torsten Herbst, Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, am Samstag auf Anfrage. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine Zeitung" (Samstag) von den internen Untersuchungen berichtet.