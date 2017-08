Weil er sich eine ausgedrückte Zigarette in die Tasche seines Pullovers gesteckt hat, erlitt ein junger Mann in Berlin-Neukölln schwere Verbrennungen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Zeugen am Nachmittag beobachtet, wie der 28-Jährige die Karl-Marx-Straße entlanglief und plötzlich laut aufschrie. Seine Kleidung brannte auf der Körpervorderseite.

Passanten hätten dem Mann den Pullover vom Körper gerissen und die Flammen gelöscht, hieß es weiter. Alarmierte Rettungskräfte sowie ein Notarzt versorgten den Mann, er kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Bei der Befragung des Schwerverletzten habe dieser angegeben, dass er sich seine Zigarette nach dem Ausmachen in die Tasche des Pullovers gesteckt habe, so die Polizei.