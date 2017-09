Die Berliner Polizei hat in Rostock einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der 35-jährige Mann aus der Rocker-Szene steht im Verdacht, zwischen Januar 2015 und Oktober 2016 in Berlin insgesamt 1,5 Tonnen Marihuana gekauft und die Drogen - ebenfalls in Berlin - weiterverkauft zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Drogen soll der jetzt Festgenommene bei einem 29 Jahre alten Mann gekauft haben, der seit Oktober 2016 im Gefängnis sitzt.