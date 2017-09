Audio: Inforadio | 14.09.2017 | Susanne Bruha

Karl-Marx-Allee - Kaum noch Arbeiter in den Palästen

Vor 150 Jahren ist "Das Kapital" von Karl Marx erschienen. In Berlin gibt es zwei Straßen, die den Namen des Gesellschaftstheoretikers tragen - aber wieviel Karl Marx lebt da noch weiter? rbb-Reporterin Susanne Bruha hat sich in der Karl-Marx-Allee umgeschaut.

Er scheint verschmitzt dem Verkehr entgegenzulächeln, der am Strausberger Platz vorbei nach Berlin-Friedrichshain fließt. Je mehr ich allerdings an die Karl-Marx-Büste zwischen den Büschen herantrete, desto mehr scheint das Lächeln aus dem Bronzegesicht zu verschwinden. Von ganz Nahem wirken die Augen über dem Rauschebart ausdrucklos.

John und Fran aus Irland machen ein Foto mit der Büste. Sie haben "Das Kapital" zwar nicht gelesen - zu schwer, sagten sie - aber es sei ein fundamentales Werk für den Kommunismus, auch wenn das mit dem Kommunismus dann nicht geklappt habe: "Ich denke, Marx war ein guter Typ, er ist für die Probleme nicht verantwortlich", sagt einer von ihnen.

Karl Marx im Schatten der Stalin-Allee

Mit seinen zusammenhängenden neoklassizistischen Protzbauten ergießt sich der Boulevard wie ein überladenes Freilichtmuseum von Mitte nach Friedrichshain. Die Karl-Marx-Büste steht wortwörtlich im Schatten der vormaligen Stalin-Allee.

Info Karl-Marx-Allee Die Karl-Marx-Allee erstreckt sich in den Berliner Ortsteilen Mitte und Friedrichshain. Sie entstand 1949 bis 1969 in drei Bauabschnitten. Der Friedrichshainer Abschnitt ist durch Wohnblöcke und Türme geprägt, die in einem Stilmix von Sozialistischem Klassizismus (Zuckerbäckerstil) und Schinkelscher Architektur geprägt. Der Abschnitt in Mitte (westlich des Strausberger Platzes) wird von Plattenbauten dominiert. Die Karl-Marx-Allee hieß ursprünglich westlich des Frankfurter Tores Große Frankfurter Straße. Am 21. Dezember 1949 wurde sie zusammen mit der östlich anschließenden Frankfurter Allee in Stalin-Allee umbenannt. Seit dem 13. November 1961 heißt sie Karl-Marx-Allee. Die Frankfurter Allee wurde gleichzeitig wieder unter ihrem alten Namen abgetrennt.

Sogenannte Erstbezügler, also Menschen, die 1952 hier eingezogen sind, schieben heute ihre Rollatoren an Läden vorbei, die sie nicht betreten. Hier reihen sich Fahrrad-Start-ups an Galerien, Luxusmöbelläden, Bad-und Küchenausstatter.

Die Wohnhäuser stehen unter Denkmalschutz, ebenso der Schriftzug an der Karl-Marx-Allee 78: "Karl-Marx-Buchhandlung". Nachdem 2008 der Laden schloss, hat eine Filmproduktionsfirma die Räume gemietet. Auf Wunsch schließt Mitarbeiter Pierre auf, es gibt einen Bücherflohmarkt. Marx gibt's hier keinen mehr - eher Literatur Richtung Minette Walters und John Grisham, alles zwischen Staubmäusen.

Karl-Marx-Wein im Café Sibylle

Zwei Eingänge neben der ehemaligen Buchhandlung, an der Ecke Koppenstraße, ist das Café Sybille. Hier gibt es Karl-Marx-Wein zu kaufen - für 16 Euro die Flasche. Er kommt von einem Weinberg in Trier, der mal der Familie Marx gehörte, und er ist ein sehr begehrtes Souvenir, sagt Peter Schröder, der die Veranstaltungen im Café Sybille betreut. Das Café wurde 1953 als Milchtrinkhalle eröffnet und Mitte der 60er Jahre nach der DDR-Frauenzeitschrift umbenannt. Hier gibt es ganz viel Karl Marx, und noch vieles mehr, wie Peter Schröder aufzählt: "Wir haben die Alexander-Humboldt-Gesellschaft, die Friedrich-Wolff-Gesellschaft, die Peter-Hacks-Gesellschaft und die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes hier drin."

Für Peter Schröder war die Karl-Marx-Allee die schönste Straße der DDR. Schon seine Oma wohnte hier, deshalb kennt Schröder hier viele: "Der Herr, der da über die Straße geht, das ist der ehemalige Kellner von Erich Honnecker. Der wohnt hier seit vielen Jahren."

Honneckers Ex-Kellner hat seinen Marx verkauft

Lothar Herzog war mit dem Dienstgrad eines Stasi-Hauptmanns zwölf Jahre lang der persönliche Kellner Erich Honeckers, und ist mit ihm durch die (sozialistische) Welt gereist: "Ich war dadurch in vielen Ländern auf der ganzen Erde, ich war dreimal mit in Kuba, ich war allein 400-mal in Moskau." In der Karl-Marx-Allee lebt er mit seiner Frau erst seit dem Jahr 2000. Das Rentnerpaar hat sich mit Hochflorteppich und Kuscheltieren auf dem Sofa gemütlich eingerichtet. Die Schrankwand ist voll mit Krimis, da steht kein einziges Buch aus der DDR - auch kein Marx. Ist alles weg, sagt Lothar Herzog: "Meine gesamte DDR-Literatur hab ich letztendlich im Bücherwurm verkauft - ich glaube, es waren zehn Bananenkartons." Auf zwei Parteihochschulen hat Herzog vor über 50 Jahren Karl Marx gelesen. Und heute? "Also für uns spielt Karl Marx keine Rolle mehr", sagt Herzog.

Der ehemalige "Distel"-Direktor wohnt hier

Auf der anderen Straßenseite klingele ich bei Otto Stark. Der 95-Jährige ist der ehemalige Direktor des DDR-Kabaretts "Die Distel". Der gebürtige Wiener, Sohn eines jüdischen Hutmachers floh 1938 nach England und zog 1949 in die DDR. Seit fast 60 Jahren lebt er in der weitläufigen Vier-Zimmerwohnung mit Dachterasse, seit dem Tod seiner Frau allein. Karl Marx hat er nie gelesen, aber immer verstanden: "Der indirekte Einfluss ist da. Wenn heute praktisch jede Partei davon spricht, dass die Arbeiter eine grundsätzliche, sichere Einnahme haben müssen, also Löhne haben müssen – das sind ja alles Gedanken, die Karl Marx hatte."

Auch Westberliner sind hergezogen

Im ehemaligen Haus des Kindes am Strausberger Platz, gebaut von DDR-Chef-Architekt Hermann Henselmann, lebt heute wieder dessen Tochter Isa. Ihr Lebensgefährte Helmut lässt mich rein, Isa ist verreist. Der Architekturtheoretiker aus Westberlin war seit den 80er Jahren mit Henselmann befreundet, hat mit ihm über Marx diskutiert und liest heute immer noch regelmäßig im "Kapital". Im Arbeitszimmer liegt seine Ausgabe von 1932 auf Henselmanns ehemaligem Arbeitstisch: "Das ist ein Buch, das ich seit meiner Jugend kenne, das ist Teil einer theoretischen Bildung im humanistischen Sinne." Marx lebt fort in der Karl-Marx-Allee, findet Helmut, auch in seiner Hausgemeinschaft. Die habe heute wieder was vom sozialistischen Gemeinschaftsgedanken: "Man trifft sich mehrmals im Jahr, feiert kleine Feste, es ist eine sehr angenehme Hausgemeinschaft."