Die am Freitag tot aufgefundene 60-jährige Frau aus Berlin-Charlottenburg ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das habe eine Obduktion eindeutig ergeben, sagte eine Polizeisprecherin am Samstagnachmittag.

Passanten hatten die Leiche am Freitagmittag am Berliner Zoo entdeckt. Sie lag in einem Gebüsch am Schleusenweg im Großen Tiergarten, ein Verbindungsweg parallel zur Bahntrasse zwischen Hardenbergplatz und Müller-Breslau-Straße.