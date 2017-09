Nach einem schweren Unfall müssen sich Autofahrer auf der A 13 am Dienstagmittag auf Behinderungen einstellen.



Inzwischen ist die Autobahn im Landkreis Dahme-Spreewald zwischen Freiwalde und Staakow in beide Richtungen wieder einspurig befahrbar. Die Polizei ist aber noch mit Bergungsarbeiten beschäftigt. Es kommt in beide Richtungen zu Verzögerungen.



Nach Angaben der Autobahnpolizei wurden bei dem Unfall vier Menschen verletzt. Deswegen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Zum Unglückshergang ist bislang nur bekannt, dass drei Autos beteiligt waren und dass es sich um einen Auffahrunfall handelt.



Sendung: Inforadio, 19.09.2017, 13:00 Uhr