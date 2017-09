Brandenburger Tor in Potsdam wird saniert

Das Brandenburger Tor in Potsdam wird ab Montag kommender Woche umfassend saniert – und verschwindet dafür voraussichtlich ein Jahr lang hinter Baugerüsten. Das gab die Stadt Potsdam am Freitag bekannt.

Die Sanierung ist demnach nötig, weil bei Wartungskontrollen im vergangenen Jahr Schäden am Dach, am Putz und an der Entwässerung festgestellt wurden. Deshalb sollen nun Putz und Mauerwerk überarbeitet und die gesamte Dachfläche neu eingedeckt werden. Zum Abschluss der Arbeiten soll das gesamte Tor neu gestrichen werden. Die Sanierungskosten veranschlagt die Stadt mit 360.000 Euro.

Das Brandenburger Tor in Potsdam wurde 1770 im Auftrag Friedrich des II. gebaut – 18 Jahre früher als der berühmte große Bruder in Berlin. Das Triumphtor sollte den Aufstieg Preußens zu einer europäischen Großmacht symbolisieren. Die letzte umfassende Sanierung und Restaurierung des Tores erfolgte 1993.