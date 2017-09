Kollektives Husten und Niesen in der S-Bahn – die Erkältungssaison hat in Berlin und Brandenburg begonnen. Das zeigen auch Umfragedaten des Robert-Koch-Instituts. Doch es gibt Mittel und Wege, sich vor Ansteckung zu schützen. Von Robin Avram

In U- oder S-Bahn begleitet der dissonante Schnief-Sound dutzender Tempo-Tröter die Fahrt zur Arbeit. Im Büro haben sich zwei Kollegen krank gemeldet, eine dritte niest geräuschvoll in den Bildschirm. Eine Kollegin erzählt, in ihrer Kinderkrippe fehlt fast die Hälfte der Knirpse, Diagnose: akute Rotznase. Solche Geschichten haben derzeit Konjunktur. Die gefühlte Wahrheit: Die Erkältungswelle rollt mit Macht durch Berlin und Brandenburg.

Ob dieser Eindruck sich zu nachprüfbaren Fakten verdichten lässt? Anruf beim Robert-Koch-Institut (RKI). Pressesprecherin Susanne Glasmacher beantwortet freundlich alle Fragen, doch eines will sie auch mal loswerden. "Jedes Jahr rufen mich um diese Jahreszeit Journalisten an und berichten, der Krankenstand sei in ihrer Redaktion so schlimm wie nie zuvor." So schlimm wie nie war es aber: nie. Doch zum Glück zaubert Frau Glasmacher dann doch eine Grafik hervor, die den erwünschten empirischen Beleg für die Husten-Schnupfen-Zunahme liefert.

In harten Zahlen: Rund fünf Prozent der Erwachsenen und zehn Prozent der Kinder sind bundesweit derzeit erkältet - deutlich mehr als noch vor einigen Wochen. Die zugrunde liegende Bundes-Fieberkurve findet sich auf der Seite grippeweb.rki.de, sie basiert auf regelmäßigen Angaben von rund 3.300 Freiwilligen. Jeden Montag plingt in ihrem Postfach eine Mail auf, die Frage ist immer gleich: Waren Sie in der Vorwoche erkältet? Zuletzt bejahten das deutlich mehr Leute als im Sommer - wie in jedem Jahr, wenn es Herbst wird.