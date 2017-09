Feuer in der JVA Plötzensee

Ein Brand in der Berliner Justizvollzugsanstalt Plötzensee hat in der Nacht zum Montag einen Großeinsatz der Berliner Feuerwehr ausgelöst. Ein Gefangener sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, elf weitere seien wegen der Rauchentwicklung vorübergehend aus ihren Zellen befreit worden, teilte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr mit.

Nach ersten Ermittlungen hatte ein Gefangener seine Matratze angesteckt und somit den Alarm ausgelöst. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Die Feuerwehr sei um 23:16 Uhr in die JVA gerufen worden, teilte der Feuerwehr-Sprecher weiter mit. Kurz nach Mitternacht sei der Einsatz mit rund 70 Rettungskräften beendet gewesen.