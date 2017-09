Zum Fall der getöteten 60-jährigen Berlinerin sind bei der Polizei bisher vier Hinweise eingegangen. Die Frau aus Charlottenburg hatte sich am Dienstag vergangener Woche mit Freundinnen in dem beliebten Lokal "Schleusenkrug" im Tiergarten getroffen.

Von dort war die Kunsthistorikerin gegen 22:20 Uhr allein zu Fuß in Richtung Hardenbergplatz aufgebrochen, sie wollte den Bus der Linie M49 nehmen. Zu Hause kam sie nicht an, ihr Ehemann schaltete die Polizei ein. Ihre Leiche wurde erst drei Tage später von Passanten im Schleusenweg in einem Gebüsch entdeckt, rund fünf Meter abseits des Weges.



Der Verbindungsweg parallel zur Bahntrasse zwischen Hardenbergplatz und Müller-Breslau-Straße befindet sich in der Nähe des Bahnhofs Zoo, er wird täglich von tausenden Menschen passiert.

Die Frau hinterlässt neben ihrem Mann eine Tochter und eine Enkelin.



Sendung: Inforadio, 11.09.2017, 11.00 Uhr